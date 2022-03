Im Landkreis Osnabrück wird vom 9. bis 12. März erneut gegen das Coronavirus geimpft. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Erst-, Zweit- und Boosterimpfung Landkreis Osnabrück: Weitere Impfaktionen in der kommenden Woche Von Henrike Laing | 03.03.2022, 10:51 Uhr

In der kommenden Woche finden in der Region Osnabrück erneut Impfaktionen statt. Impfwillige können sowohl eine Erst-, Zweit- als auch Boosterimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Hier eine Übersicht der Termine in der kommenden Woche.