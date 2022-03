Aus einem Callcenter in der Türkei forderten die Betrüger Senioren auf, 19.000 Euro von der Bank zu holen und vermeintlichen Beamten an der Haustür in bar zu übergeben. Angeblich müsse das Geld auf Echtheit überprüft werden. Zweimal hatte die Masche Erfolg. (Symbolbild)

FOTO: imago images/teamwork