„Die Kuh heißt Mirte oder Myrte oder…“ So richtig weiß die Praktikantin des Betriebs „Milch und Holstein GbR“ auf dem Hof Klemann in Belm-Haltern auch nicht, wie die Schwarzbunte heißt, die an den Silage-Lader angebunden ist. Ist aber auch nicht so wichtig, denn das Tier hat erstens eine Ohrnummer, die es eindeutig identifiziert. Und außerdem ist sie da angebunden, damit junge Milchvieh-Experten und Züchter ihren Blick für die Eigenschaften der Kühe trainieren können. Da sind Namen oder Nummern egal, da zählen Beinstellung, Euterform und Beckenneigung.