Der Unfall passierte am Samstagmorgen um kurz nach 6 Uhr auf der Lechtinger Straße in Belm. Ein Kleinbus war von Vehrte in Richtung Wallenhorst unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr das Fahrzeug geradeaus, kam von der Straße ab und landet auf dem Dach in einem Straßengraben.

Ein Lastwagenfahrer näherte sich der Unfallstelle und leistete sofort erste Hilfe. Er schaffte es, die seitliche Schiebetür zu öffnen und half den Personen beim Aussteigen. Alle sechs Mitfahrer sowie die 44-jährige Fahrerin selbst wurden verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. Eine Person sei schwer verletzt worden. Ob es sich dabei um die Fahrerin oder die Mitfahrer handelt, konnte die Polizei aber nicht sagen.

Der Kleinbus landete in einem Straßengraben auf dem Dach. Foto: NWM-TV

Unfallursache ist unbekannt

Mehrere Rettungsdienste kümmerten sich um die sieben Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Belm unterstützten den Rettungsdienst und versorgten die Verletzten mit Decken und Getränken. Auch leuchteten sie die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung war die Straße etwa eine Stunde lang gesperrt. Der Kleinbus musste abgeschleppt werden. Wieso das Fahrzeug von der Straße abkam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.