Die Autobahnpolizei hielt zudem am selben Morgen gegen 03.55 Uhr auf der A 30 in Bissendorf, Fahrtrichtung Rheine, einen Lkw an, dessen Fahrer offensichtlich betrunken war: Denn der Sattelzug beanspruchte alle Fahrspuren der Autobahn, inklusive Seitenstreifen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis wurde eingezogen, die Weiterfahrt untersagt.