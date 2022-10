Zusammen treten Jolina und Sven Thormann bei „Ninja Warriors“ auf. Den Parkour bestreitet aber jeder für sich. Foto: RTL / Markus Hertrich up-down up-down Spielshow bei RTL Belmerin Jolina Thormann tritt mit ihrem Vater bei „Ninja Warrior“ an Von Julia Weßling | 20.10.2022, 06:45 Uhr

Schwungtechnik und Griffkraft gefragt: Jolina Thormann aus Belm ist am Freitag, 21. Oktober, bei „Ninja Warrior“ zu sehen. Die 19-Jährige tritt zum dritten Mal in der RTL-Show an – dieses Mal traut sich nach intensiver Vorbereitung auch ihr Vater in den Parkour.