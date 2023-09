Bei der IPA, der International Police Association, handelt es sich um einen Zusammenschluss von über 300.000 Polizeibediensteten aus mehr als 60 Ländern. Bereits seit 1959 gibt es die IPA-Verbindungsstelle Osnabrück mit mehr als 400 Mitgliedern.

Schon 460.000 Euro gesammelt

Bis 2017 hat die IPA-Tour jeweils den Ort, in dem der Tag der Niedersachsen gefeiert wurde, angesteuert. Auf dem Weg dahin haben die Polizisten Geld für die Kinderkrebshilfe gesammelt. Seit 1988, als die Verbindungsstelle Osnabrück die Tour erstmals durchgeführt hat, sind rund 460.000 Euro gesammelt worden.

„Beim Neustart sieht das Konzept etwas anders aus“, berichte Jürgen Frieler vom Organisationsteam vor Ort. Der Tag der Niedersachsen ist nicht mehr das Ziel der Radfahrer. Der Tag fand bereits im Mai in Peine statt. In diesem Jahr ist eine 100 Kilometer lange Tour mit Start und Ziel an der Tennishalle in Belm geplant, so Frieler. Rund 50 Teilnehmer seien gemeldet.

Start und Ziel in Belm

Start ist um 10 Uhr in Belm. Gegen 10.45 Uhr werden die IPA-Tourer den Kirchplatz in Bad Essen erreichen. Interessierte können die sportlichen Polizeibeamten hier willkommen heißen – und natürlich für die Kinderkrebshilfe spenden. Um 11 Uhr setzt sich der Tross dann wieder in Bewegung,

Die Tour mit einigen Zwischenstopps führt in den Landkreis Vechta und zurück durch den Osnabrücker Nordkreis, Bramsche und Venne nach Belm. Das Programm ist sportlich. „Die 100 Kilometer sollen einschließlich Stopps in vier Stunden absolviert werden“, sagt Frieler.