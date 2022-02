Die Unfallstelle am Power Weg in Belm. FOTO: NWM-TV In Sturmnacht umhergefahren Quad prallt in Belm gegen umgestürzten Baum - zwei Verletzte Von Arne Köhler | 19.02.2022, 10:03 Uhr

Während sich die meisten Menschen am Freitagabend vorsichtshalber in ihre Häuser zurückzogen, wollten zwei Männer das Sturmtief „Zeynep“ offenbar lieber live im Freien erleben: Sie fuhren in Belm mit einem Quad umher. Das Abenteuer ging nicht gut für sie aus.