Die Unterstützer des Vorhabens finden, dass auf der Lechtinger Straße in Icker zu schnell gefahren wird. FOTO: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Unterschriften werden benötigt Ickeraner Vereine starten Petition für Tempo 30 vor Grundschule und Kindergarten Von Hendrik Steinkuhl | 16.08.2022, 07:20 Uhr

Seit Jahren fordern gesellschaftliche und politische Akteure in Belm eine Tempo-30-Zone auf der Lechtinger Straße (L109) in Icker – zum Schutz von Grundschul- und Kindergartenkindern. Weil die zuständige Behörde stur bleibt, sollen jetzt die Abgeordneten in Hannover helfen.