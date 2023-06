Am vergangenen Sonntag wurde der Icker Bach mit einer Marinade verunreinigt. Foto: Jörn Martens up-down up-down Grund für die Verunreinigung Knallroter Icker Bach in Belm: Das sagt der verantwortliche Gewürzhersteller Von Hannah Baumann | 15.06.2023, 18:39 Uhr

Der knallrote Icker Bach hat am vergangenen Sonntag in Belm für Aufsehen gesorgt. Eine Marinade hatte ihn verunreinigt. Doch wie kam die fettige Flüssigkeit in den Bach? Nun hat sich Gewürzhersteller Avo-Werke dazu geäußert. Von dort stammte die Marinade.