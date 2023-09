Traumatisiertes Tier aufgenommen Hund Hunter aus der Ukraine: Wie eine Belmerin sein Vertrauen gewann Von Carolin Hlawatsch | 27.09.2023, 18:01 Uhr Hunter hat es geschafft. Er ist bei Sybille Burger in Belm angekommen um zu bleiben. Foto: Gut Aiderbichl up-down up-down

Stark traumatisiert wurde Hund Hunter aus dem Krieg in der Ukraine gerettet. Zunächst aufgefangen vom Gut Aiderbichl Tierschutzhof Krevinghausen, glaubten seine Betreuer kaum an eine Vermittlung. Doch Hunter hat eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht und nun ein Zuhause in Belm gefunden.