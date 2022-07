Das Team der sozialtherapeutischen Gemeinschaft versucht nun mit Zustimmung der gesetzlichen Betreuerin, über unsere Zeitung Angehörige und Bekannte von Andreas Lohmann zu finden.

Herzenswunsch

„Wir wissen, dass es ein immer wieder geäußerter Wunsch von ihm ist, Kontakt zum Pflegebruder Uwe aufzunehmen, in dessen Familie Andreas in Schinkel gelebt hat“, sagt Gisela Westphal. Die Mitgründerin der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft hofft, dass sich der Pflegebruder nun in Belm-Wellingen meldet.

1998 wurde die Lebensgemeinschaft gegründet. Andreas Lohmann gehöre zu den Bewohnern, mit denen die Gründer seinerzeit noch gemeinsam auf dem Hof lebten, blickt Gisela Westphal zurück.

Im Alter von zweieinhalb Jahren sei er nach Schinkel in die Familie gekommen und habe als Jugendlicher sehr unter dem Tod seiner Pflegemutter gelitten, was damals keiner aus seinem direkten Umfeld habe auffangen können. „Der Junge machte dicht aufgrund der verletzenden Erfahrungen“, berichtet Gisela Westphal. Nach einigen Stationen habe Andreas Lohmann „Auf’m Hof“ den geschützten Rahmen gefunden, in dem er sich seit zwölf Jahren wohlfühle. Lohmann gehört dort zur großen Familie der Menschen mit schwieriger Biografie. „Es kann sein, dass er – wenn er redet – viel berichtet aus seiner Vergangenheit“, sagt Yvonne Oberhellmann. „Personen, die ihm in früheren Lebensabschnitten wichtig waren, erkennt er wieder. Wir sind sicher, Andreas würde sich über Besuche im Krankenhaus sehr freuen.“ Daher hoffe das Team, dass sich sein Pflegebruder sowie ehemalige Freunde und Kumpel melden, sagt Oberhellmann.

Die Lebensgemeinschaft „Auf’m Hof“ ist von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 05406/80792214 zu erreichen – und jederzeit über die Homepage www.aufmhof-belm.de .