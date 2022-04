Die Hasbergerin Breiwe betonte, dass sie nicht erst im Bürgermeister-Wahlkampf zur A33-Gegnerin geworden sei. Schon vor zwei Jahren habe sie Michael Lübbersmann bei seinem Wahlkampf für das Amt des Landrats begleitet und sich dabei darüber gewundert, mit welcher Aggression man ihm gerade in seiner Partei begegnet sei – nur weil Lübbersmann „einen etwas anderen Ansatz verfolgt habe.“

Breiwe kritisierte, dass die Lokalpolitik nicht schon vor Jahren Baugebiete in Icker ausgewiesen habe. Auf diese Weise hätte man die A33-Nord verhindern und den Ortsteil retten können. „Durch den Bau der A33 ist Icker am Ende.“ Ob die Politikerin damit sagen wollte, dass die A33-Erweiterung ihrer Meinung nach sicher ist, blieb unklar. Unverständlich war auch, was Breiwe meinte, als Sie von Moderator Dirk Schötz gebeten wurde, folgenden Satz zu vervollständigen: „Mathias Middelberg würde ich bei nächster Gelegenheit zur A33 sagen…“ Der CDU-Bundestagskandidat Middelberg ist erklärter Befürworter der A33-Erweiterung. Seine Parteikollegin vervollständigte den Satz so: „Mathias Middelberg würde ich bei nächster Gelegenheit sagen, dass er die A33 weiter haben möchte.“

Auch Viktor Hermeler, Breiwes Gegner im Kampf um das Belmer Bürgermeisteramt, sprach sich gegen die A33-Nord aus. „Der Rat in Belm hat einen deutlichen Beschluss gefasst: Wir wollen keine A33-Nord.“ Hermeler kritisierte Belms Bürgermeister Bernhard Wellmann für seinen Umgang mit der Erweiterung der A33; konkret wurde der parteilose Bürgermeisterkandidat in seiner Kritik allerdings nicht. Dem Vorschlag seiner Kontrahentin, mehr Baugebiete in Icker auszuweisen, widersprach Hermeler: „Das halte ich für zu einfach.“ Um seine persönliche Haltung auf den Punkt zu bringen, sprach Hermeler von sich in der dritten Person: „Für Viktor Hermeler braucht es hier keine Autobahn!“

Im Anschluss an die Politiker-Diskussion warb Rainer Comfere, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Besseres Verkehrskonzept“, noch einmal um Spenden für den Klagefonds der Autobahn-Gegner. Wenn alles normal weiterlaufe, würde es im Jahr 2018 so weit sein, dass die Gegner gegen den Baubeschluss der Autobahn klagen. „Wobei wir immer noch auf eine politische Lösung hoffen.“

Das Fest auf dem Hof Nordmann zog zahlreiche Besucher an, denen ein abwechslungsreiches Programm geboten wurde. Um die geplante Autobahn sichtbar zu machen, hatten die Organisatoren den theoretischen Verlauf in ein Stoppelfeld gepflügt. Außerdem hievten sie das Modell eines Autos mithilfe eines Krans auf die Höhe, in der die Trasse laut Planung verlaufen soll. Zum ersten Mal schließlich präsentierte der Kinder- und Jugendchor Rhythmics Icker den von Rainer Comfere und Michael Schmoll komponierten „Stoppt-A-33-Song“.