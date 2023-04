Das Hochbeet brannte in Belm-Vehrte in einem Garten neben dem ehemaligen Bahnhof. Die Freiwillige Feuerwehr Belm löschte mit Wasser und Schaum. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down 16 Feuerwehrleute im Einsatz Hochbeet brennt in Belm-Vehrte Von Heinz-Jürgen Reiß | 16.04.2023, 12:52 Uhr

Am Freitagnachmittag hat in Belm-Vehrte in einem Garten neben dem ehemaligen Bahnhof ein Hochbeet gebrannt. 16 Feuerwehrleute waren wegen des Hochbeet-Brands zwischen den Bahngleisen und der Bahnhofstraße im Einsatz.