Viele Belmer brachten sich auf der Bühne und an den Ständen des 20. Begegnungsfestes auf dem Stettiner Platz ein. FOTO: Claudia Sarrazin up-down up-down Kultursommer und Begegnungsfest So war Stimmung beim Festwochenende „50 Jahre Gemeinde Belm“ Von Claudia Sarrazin | 03.07.2022, 13:35 Uhr

Bei bestem Sommerwetter haben die Belmer am Wochenende gefeiert: Auf den Kultursommer-Auftakt am Freitag folgten das Begegnungsfest mit buntem Programm für Jung und Alt und eine Jubiläumsfeier am Sonntag.