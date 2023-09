Die Anmeldung funktioniert zentral online unter der Internetadresse https://kita-onlineanmeldung.belm.de, wie die Gemeinde informiert. Neben dem Wunschkindergarten können Eltern auch zwei infrage kommende Alternativen sowie die gewünschte Betreuungszeit angeben. Eine mehrfache Bewerbung bei verschiedenen Einrichtungen entfällt somit.

Persönlicher Kontakt

Der persönliche Kontakt zur Kindertagesstätte ist trotzdem weiterhin möglich. Eltern sollten sich dazu am besten direkt an die jeweilige Einrichtung wenden. Auch Eltern, die über keinerlei Internetzugang verfügen, können sich zur Anmeldung ihrer Kinder an die Leiterinnen der Kindertagestätten sowie die Gemeindeverwaltung wenden, so die Gemeinde.

Das Kita-Portal ist für eine Anmeldung zwar durchgehend online, jedoch finden die Hauptanmeldungen für einen Platz im neuen Kita-Jahr vom 1. Oktober bis 30. November statt. Daher empfiehlt die Gemeinde, sich unbedingt in diesem Zeitraum für einen Platz anzumelden.

Kinder, die von einer Krippe in der gleichen Einrichtung in den Kindergarten wechseln, müssen nicht angemeldet werden. Wichtig ist, dass alle Kinder, die bereits für das Kindergartenjahr 2023/2024 angemeldet waren und bisher noch keinen Platz bekommen haben, noch einmal angemeldet werden.

Infos zu allen Belmer Krippen und Kindertagesstätten unter www.belm.de/kita.