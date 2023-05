Einen größeren Feuerwehreinsatz in Belm hat am Freitagabend ein Gegenstand im Kamin ausgelöst. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Starke Rauchbildung im Haus Gegenstand im Kamin löst in Belm Einsatz mit 32 Feuerwehrleuten aus Von Heinz-Jürgen Reiß | 06.05.2023, 15:14 Uhr

Bewohner einer Wohnung in Belm-Vehrte haben in ihrem Kamin am Freitagabend einen Gegenstand verbrannt, der nicht ins Feuer gehörte. Dieser sorgte für eine so starke Rauchbildung im Haus, dass Nachbarn die Feuerwehr alarmierten, die mit 32 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen zur Einsatzstelle fuhren. Zudem war der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.