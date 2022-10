Geflügelpest Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Nun Kreis Osnabrück betroffen Geflügelpest-Fälle in Belm: Sperrzone mit Radius von zehn Kilometern Von dpa | 30.10.2022, 19:48 Uhr

Die Geflügelpest breitet sich im Westen von Niedersachsen weiter aus. Am Sonntag meldete auch der Kreis Osnabrück einen Ausbruch in einem Tierbestand in Belm. Alle Tiere dort seien bereits am Samstag getötet worden - um wie viele es sich handelte, war zunächst nicht zu erfahren.