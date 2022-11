Im Belmer Ortsteil Icker ist die Geflügelpest ausgebrochen. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiss up-down up-down Ausbruch der Geflügelpest Schüsse bei Belmer Geflügelhalter: Vor dem Veterinäramt kam die Polizei Von Markus Pöhlking | 05.11.2022, 10:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Am vergangenen Wochenende meldete der Landkreis Osnabrück, dass in Belm die Geflügelpest ausgebrochen ist. Das Veterinäramt wagte sich offenbar nur unter Polizeischutz zum betroffenen Gehöft. Dort hatte die Polizei bereits am Vortag Hühner erlegt.