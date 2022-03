Anja Knostmann beschriftet einen Karton mit Hilfsgütern. Attila Stern packt den Anhänger selbst, um für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu sorgen. FOTO: Andreas Wenk Viel Unterstützung aus der Gemeinde Wie der Belmer Attila Stern einen Hilfstransport für die Ukraine organisiert Von Andreas Wenk | 13.03.2022, 12:19 Uhr

Hochbetrieb auf der Einfahrt bei den Sterns in Icker. In der Garage stapeln sich die Umzugskartons mit Hilfsgütern. Am Donnerstag startet Attila Stern mit Bus und Anhänger Richtung Ukraine.