Die Firma Rendac wünscht sich für die Engterstraße einen Radweg – wer die schmale, unübersichtliche Straße befährt, versteht sofort, warum. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Wunsch nach sicherem Arbeitsweg Belmer Tierkörper-Beseitigungsfirma Rendac will einen Radweg – am besten sofort Von Hendrik Steinkuhl | 16.06.2023, 11:59 Uhr

Was tun, wenn das eigene Unternehmen nur mit dem Auto sicher zu erreichen ist? Die Firma Rendac im Belmer Ortsteil Icker wirbt bei der lokalen Politik für einen Radweg an der Engterstraße. Dass der Wunsch in den nächsten Jahren Wirklichkeit wird, ist allerdings unwahrscheinlich.