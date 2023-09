Rauchmelder gehört Feuerwehreinsatz in der Ringstraße in Belm: Passant verhindert Schlimmeres Von Heinz-Jürgen Reiß | 18.09.2023, 12:46 Uhr Feuerwehr und Polizei beim glimpflich ausgegangenen Einsatz in Belm. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Die Vorbereitungen auf die Bombenräumung am 1. Oktober in Belm haben einen positiven Nebeneffekt gehabt: Ein Passant, der am Montagvormittag Informationszettel zur geplanten Evakuierung verteilte, hörte aus einem der Reihenhäuser in der Ringstraße das schrille Geräusch eines Rauchmelders und alarmierte die Feuerwehr.