Am Dienstag musste die Feuerwehr in Belm erneut in die Schulstraße ausrücken. FOTO: imago-images/Tim Oelbermann Erneuter Einsatz in der Schulstraße Feuerwehr Belm rückt wegen vermeintlichen Gasgeruchs aus Von Johannes Kleigrewe | 01.03.2022, 18:36 Uhr

Bereits am vergangenen Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr in Belm wegen austretenden Gases zu einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ausrücken. Am Dienstag wurde erneut Gasgeruch gemeldet, ein Leck aber nicht gefunden.