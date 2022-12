Das abgebrannte Haus in Belm-Vehrte am Tag nach dem Feuer. Nachlöschen war erforderlich. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Dorfstraße nicht mehr gesperrt Nachlöscharbeiten nach Brand in Belm: Qualm aus abgebranntem Haus Von Jean-Charles Fays | 20.12.2022, 21:59 Uhr | Update vor 50 Min.

An der Dorfstraße in Belm-Vehrte, nahe der Bushaltestelle Balgenort, hat der Dachstuhl eines zweigeschossigen Wohnhauses am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr lichterloh gebrannt. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Die 78-jährige Bewohnerin konnte das Haus nach Feuerwehrangaben rechtzeitig verlassen.