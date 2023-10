Ein besonderer Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz

„Ich kenne im Landkreis Osnabrück keine vergleichbar große Maßnahme, an der das Deutsche Rote Kreuz (DRK) teilgenommen hat“, berichtete Björn Brinkmann vom Vehrter DRK am Montag: „Wir waren am Sonntag mit 85 Helfern aus den folgenden acht Ortsvereinen im Einsatz: Vehrte, Hasbergen, Holzhausen, Oesede, Bissendorf, Dissen-Bad Rothenfelde, Wallenhorst sowie Borgloh-Wellendorf.“ Die meisten hätten sich ab 6 Uhr von den verschiedenen Standorten aus nach Belm auf den Weg gemacht und seien erst gegen 23 Uhr wieder zum jeweiligen DRK-Standort zurückgekehrt. „Wir haben alle super zusammengearbeitet – auch beispielsweise junge und ältere Helfer“, berichtete Brinkmann .

Zunächst kamen viele Ältere ins Evakuierungszentrum

Bei dieser Bombenräumung war das DRK für die Krankentransporte und das Evakuierungszentrum inklusive Verpflegung und medizinischer Versorgung verantwortlich. Das Evakuierungszentrum richtete das DRK in der Turnhalle im Heideweg ein. Dort kamen zunächst im Schnitt mit 65 bis 70 Anwohnern und somit weniger als die angepeilten 120 Gäste unter. Als klar wurde, die Evakuierung dauert länger, wurde es nach 17 Uhr langsam voller. „Später hatten wir rund 130 Gäste“, so Brinkmann, der beobachtet hatte, dass zunächst hauptsächlich „Ältere, die nirgends anders untergekommen sind“, in die Turnhalle kamen. Laut Brinkmann waren alle sehr geduldig. Allerdings sei die lange Evakuierungszeit gerade für die Älteren auch sehr anstrengend gewesen. „Die meisten von ihnen haben wir abends mit einem Krankentransport nach Hause gebracht“, so Brinkmann.

166 Krankentransporte an einem Tag

Insgesamt absolvierte das DRK am Sonntag 166 Krankentransporte mit 13 Krankentransportfahrzeugen sowie acht Mannschafts- und Behindertentransportfahrzeugen. Vor Ort koordiniert wurden diese von vier DRK-Helfern im Einsatzleitwagen aus Holzhausen.

Mehr Informationen: So viele Einsatzkräfte arbeiteten am Sonntag Die 245 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte bei der Bombenräumung am Sonntag teilten sich wie folgt auf: Elf Mitarbeiter des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes, 40 Polizisten, 11 Mitarbeiter der Gemeinde Belm, 43 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Belm, 13 der Kreisfeuerwehr und zwei der Osnabrücker Feuerwehr, 45 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerk (THW) aus Bad Essen und Osnabrück sowie 85 Kräften aus acht Ortsvereinen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

So blicken Feuerwehr und THW auf den Einsatz zurück

„Unterm Strich sind wir mit der gesamten Evakuierung sehr zufrieden“, erklärte Hendrik Seeger, Pressesprecher der Feuerwehr Belm: „Uns hat der Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verbunden mit dem sehr hohen persönlichen Risiko, vor allem bei dem zu sprengenden Blindgänger, tief beeindruckt.“

Vorarbeiten von THW und Feuerwehr

Die Belmer Feuerwehr und das THW waren bereits an den Vorbereitungen der Räumung beteiligt: Sie bauten unter anderem einen u-förmigen Schutzwall aus Containern am Astruper Weg auf, befüllten und platzierten Wasserkissen und errichteten zwei Pufferbecken in Haltern. Insgesamt füllten sie bis Sonntag 172.500 Liter Wasser in Wasserkissen und Pufferbecken, um im Fall einer Sprengung die Vorbereitungszeit so kurz wie möglich zu halten. „Diese Maßnahmen haben sich im Nachhinein als richtig erwiesen“, urteilte Daniel Güntner, Ortsbeauftragter des THW Bad Essen.

Ein langer Tag

Am Tag der Bombenräumung waren die THW-Einsatzkräfte aus Bad Essen und Osnabrück von 7.30 bis 23 Uhr und die Belmer Feuerwehrleute von 8 bis 21 Uhr im Einsatz. Sie arbeiteten bei der Evakuierung und Kontrolle der Häuser und Wohnungen mit der Kreisfeuerwehr und der Polizei zusammen. Der Feuerwehr-Trupp, der zum Türöffnen bereitstand, kam nicht zum Einsatz.

Kleines Dankeschön der Anwohner

„Insgesamt haben wir viel Zuspruch durch die Bevölkerung erhalten und an zwei Haustüren waren sogar Süßigkeiten für uns hinterlegt“, freute sich Seeger und fügte hinzu: „Dies hilft dann auch, die ein oder andere Diskussion der wenigen Einzel- oder Zwischenfälle schnell und professionell abzuarbeiten.“ Auch Güntner berichtete: „Viele bedankten sich dabei tatsächlich bei uns für unseren ehrenamtlichen Einsatz an diesem Wochenende. Das war auch mal schön zu hören.“

Positiver Effekt der Bußgeld-Androhung

Störungen bei der Evakuierung hätten sich dieses Mal in Grenzen gehalten: „Wir haben nur sehr wenige Personen angetroffen“, erklärte Güntner. „Diese wenigen hatten in der Regel verschlafen und haben sich sofort kooperationsbereit gezeigt und waren keineswegs renitent.“ Ein paar Probleme habe es mit Radfahrern, die auf Schleichwegen durch den Wald in die Sperrzone eingedrungen sind, gegeben, ergänzte Seeger, der zum Thema Bußgelder meinte: „Aus unserer Sicht hat die Androhung des Bußgeldes einen positiven Effekt gehabt, da wir weniger Personen angetroffen haben und die Bereitschaft, das Gebiet dann schnell zu verlassen, höher war.“

Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Nach der Sprengung in Haltern wurde das THW bei Aufräumarbeiten von einigen neugierigen Radfahrer und Spaziergänger vor Ort angesprochen: „Die meisten zeigten sich beeindruckt, welch eine Wucht diese kontrollierte Sprengung trotz aller schützenden Maßnahmen noch hatte“, berichtete

Güntner: „Zudem herrschte schnell Einigkeit, dass die Vorsichtsmaßnahmen zu Recht getroffen wurden.“ Sowohl Günther als auch Seeger lobten die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen wie dem THW, der Feuerwehr, dem DRK, dem Kampfmittelräumdienst und der Gemeinde Belm.