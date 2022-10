Über das Dach waren die Täter in den Belmer Supermarkt eingedrungen. Symbolfoto: Gert Westdörp up-down up-down Polizei und Feuerwehr im Einsatz Einbruch in Belmer Supermarkt: Die Täter kamen übers Dach Von noz.de | 30.10.2022, 14:57 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Samstag gegen 23.45 Uhr in den Marktkauf an der Haster Straße in Belm ein.