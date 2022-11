Mit einem größeren Aufgebot fahndete die Polizei am Samstag nach dem ertappten Täter in Belm-Vehrte. Foto: Jörn Martens up-down up-down Am Eichengrund in Vehrte Einbrecher flieht vor Hausbewohnern: Polizei startet große Suchaktion in Belm Von Markus Pöhlking | 06.11.2022, 10:45 Uhr

In Belm wollte ein Unbekannter am Samstagabend in einem Einfamilienhaus auf Beutezug gehen. Dann kamen deren Bewohner zurück.