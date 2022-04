Nicht nur Belmer nutzten die Gelegenheit, draußen bei einem kühlen Getränk dem kostenlosen Konzert zu lauschen und mit Bekannten zu plaudern. Britta Riemann und Markus Brinkmann beispielsweise waren aus Osnabrück gekommen. „Sie ist wegen der Band da und ich wegen des ganzen Ambientes“, erklärte Brinkmann augenzwinkernd. Die beiden waren in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu Musikabenden bei Lecon gekommen. „Dieses Jahr haben wir es bisher leider noch nicht geschafft“, so Riemann, der das Konzert des Duos Stumpf „sehr gut“ gefiel.

„Ich sage immer gerne, wir sind der Schnellkochtopf der Pop- und Bluesmusik der letzten 40 Jahre“, berichtete Engels in einer Pause und erklärte dies wie folgt: „Wir kochen die Songs auf zwei Instrumente und unsere Möglichkeiten runter.“ Am Donnerstag gehörten zu ihrem Programm unter anderem „You Don’t Know What Love Is“, „You Are the One“, „Upside Down“, „Black Magic Woman“ und „Cocain“.

Hindrichs wechselte dabei je nach Song zwischen Akustik- und E-Gitarre. Engels hingegen spielte nicht auf einem klassischen Schlagzeug. Anstelle der sonst üblichen großen Bassdrum hatte er eine Cajón, auf der er saß. Diese aus Peru stammende Kistentrommel war mit einem Fußpedal versehen. „Das ist eine ganz praktische Sache – auch transportmäßig“, erklärte der Musiker, bevor es wieder auf die Bühne ging.

Gegen 22 Uhr wurde es langsam dunkel. Doch weil es noch ziemlich warm war, war es im Biergarten immer noch genauso voll wie zu Beginn des Konzertes. „Wir sind aus Belm und ständig da“, so Friedhelm Becker, und seine Frau Reinhild ergänzte: „Wenn wir Zeit haben, sind wir beim Kultursommer.“ Sitznachbar Hans Venjakob ist zwar eher selten beim Kultursommer anzutreffen, aber die Band fand er: „Super.“

Der nächste Musikabend des Gasthauses Lecon findet am Donnerstag, 25. Juli, statt.