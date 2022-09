Das Gewerbegebiet Heggenbrede im Belmer Ortsteil Vehrte startete vor einem Jahr, mittlerweile steht immerhin schon der Rohbau des Unternehmens Feldhaus. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Regionaler Mittelstand gewünscht Drittes Unternehmen siedelt sich im Belmer Gewerbegebiet Heggenbrede an Von Hendrik Steinkuhl | 09.09.2022, 09:09 Uhr

Vor einem Jahr ging das Belmer Gewerbegebiet Heggenbrede mit zwei Unternehmen an den Start. Nun kommt die dritte Firma auf die Fläche an der neuen B51 – und die Verantwortlichen sind trotz der schwierigen Marktlage optimistisch, was weitere Ansiedlungen angeht.