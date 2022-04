Was hat es mit den Vogelhäuschen an der Weberstraße auf sich? FOTO: Hendrik Steinkuhl Maßnahme der Gemeinde Deshalb hängen an der Belmer Weberstraße plötzlich so viele Vogelhäuschen Von Hendrik Steinkuhl | 27.04.2022, 10:00 Uhr

Wer in Belm die Weberstraße in nördlicher Richtung fährt, bemerkt an der Brücke über die Bahngleise zahlreiche neue Nistkästen. Was hat es damit auf sich?