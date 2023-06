Die Band „The Beat“ tritt am 14. Juli auf dem Marktplatz in Belm auf. Foto: Claudia Sarrazin up-down up-down Musik umsonst und draußen Diese Künstler treten beim Belmer Kultursommer 2023 auf Von Claudia Sarrazin | 16.06.2023, 16:59 Uhr

Ein echter Sommerhit ist der Kultursommer in Belm. In diesem Jahr organisiert das Team um Dirk Meyer von der Gemeinde die Konzertreihe zum 21. Mal. Am 7. Juli geht‘s los.