Margot Käßmann kommt am Samstag, 18. Juni nach Belm. FOTO: dpa/Jens Schlueter Programm rund um den Thie Margot Käßmann predigt beim 2. Kirchentag in Belm Von Anke Schneider | 07.06.2022, 14:19 Uhr

In Belm findet vom 18. bis 19. Juni der zweite Belmer Kirchentag statt. Dabei sein wird auch die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Was haben die Kirchengemeinden noch geplant?