Von Kuh bis Kunsthandwerk Das erwartet Gäste bei der Tierschau mit Bauernmarkt in Belm-Haltern Von Anke Schneider | 17.08.2023, 14:59 Uhr Zum Bauernmarkt in Belm-Haltern haben 32 Betriebe 150 Kühe angemeldet. Foto: Anke Schneider up-down up-down

Am ersten September-Wochenende geht es in Belm-Haltern tierisch zu. Denn am Sonntag, 3. September, findet die diesjährige Tierschau mit Bauernmarkt, Maschinen- und Gewerbeausstellung auf dem Hof Linkmeyer statt.