Die Umbauarbeiten der Josefskirche in Belm zum Kolumbarium sind abgeschlossen. FOTO: David Ebener Weihgottesdienst am 26. März Erste Bestattungen schon geplant: So sieht das Belmer Kolumbarium aus Von Jessica von den Benken | 07.03.2022, 14:00 Uhr

Von der Idee bis zur Realisierung war es ein langer Weg. Jetzt ist das Kolumbarium in der Belmer St. Josefskirche fertig. Am 26. März 2022 um 17.30 Uhr wird es von Bischof Franz-Josef Bode eingeweiht. Kurze Zeit später stehen bereits die ersten Bestattungen an.