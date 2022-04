Die Band aus Aschendorf im Emsland feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. 1973 von Hermann Lammers Meyer gegründet, erwies sich die Formation in den Siebzigern als Karriereschmiede für einige heute bekannte ehemalige Bandmitglieder. So waren unter anderem einst Carl Carlton (Gitarrist, Komponist, Produzent unter anderem bei Manfred Mann’s Earthband, Peter Maffay, Udo Lindenberg) und Kralle Krawinkel, der spätere Gitarrist der Band Trio, bei den „Hillbillies“. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.