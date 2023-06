Der Stammbaum ist ein wichtiger Bestandteil von Stefanie Kreyes Arbeit. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Umzug aus Osnabrück Coachin Stefanie Kreye begleitet in Belm bald durch Trauer und Krisen Von Laura Nowak | 14.06.2023, 17:53 Uhr

Wer zu Stefanie Kreye kommt, der steckt in einer Krise. Die Coachin hilft bei beruflichen und privaten Problemen und bietet Trauerbegleitung an. Noch macht sie das in der Osnabrücker Altstadt, doch ab 1. Juli 2023 empfängt sie Klienten in Belm.