CDU-Kreisvorsitzender Christian Calderone und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei der Wahlkampfveranstaltung in Belm. Foto: David Ebener up-down up-down Für längere AKW-Laufzeiten CDU-Chef Friedrich Merz in Belm: „Russland wird Krieg militärisch nicht durchhalten“ Von Markus Pöhlking | 06.10.2022, 15:41 Uhr

Unionschef Friedrich Merz war am Donnerstag in Sachen Wahlkampf in Belm. Vor Vertretern der regionalen CDU und aus dem regionalen Handwerk erklärte Merz, warum er für längere AKW-Laufzeiten ist und warum er an einen Sieg der Ukraine glaubt.