Ein (echter) Polizist regelt den Verkehr auf einer Kreuzung. FOTO: dpa/Matthias Balk (Symbolbild) 2,3 Promille Atemalkohol Volltrunken auf der Straße: Mann versucht sich in Belm als Polizist Von Raphael Steffen | 20.06.2022, 12:50 Uhr

Ein 29-jähriger Mann hatte am Sonntag ordentlich gebechert und hielt es wohl für eine gute Idee, in diesem Zustand den Verkehr auf der Bremer Straße in Belm zu regeln - bis die echte Polizei anrückte.