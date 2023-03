Die Belmer Feuerwehr wurde zu einem Einsatz in den Ortsteil Icker gerufen. Foto: FF Belm/Seeger up-down up-down Türelement in Garten geschleudert Brand im Gartenhaus in Icker: Belmer Feuerwehr rückt abends aus Von Marcus Alwes | 18.03.2023, 08:56 Uhr

Ein mit Propangas betriebener Ofen hat laut Feuerwehr am späten Freitagabend in Belm-Icker einen Brand in einer größeren Gartenhütte ausgelöst.