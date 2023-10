Kritik an langer Evakuierung Bombenräumung in Belm: So haben die Pflegeheime den Kraftakt geschafft Von Claudia Sarrazin | 11.10.2023, 20:22 Uhr Erstmals mussten bei einer Bombenräumung in Belm auch die Bewohner der Senioren-WGs sowie Alten- und Pflegeheime ihr Zuhause verlassen, bis die Blindgänger unschädlich gemacht worden waren. Foto: André Havergo up-down up-down

Selten war eine Bombenräumung so herausfordernd wie die am ersten Oktobersonntag in Belm. Alle Pflegeheime und Seniorenwohnungen im Ortskern mussten evakuiert werden. Das lief zwar gut. An einem Punkt gibt es aber auch Kritik.