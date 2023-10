5500 Menschen sind betroffen Bombenräumung in Belm 2023: Evakuierung abgeschlossen Von Claudia Sarrazin | 30.09.2023, 07:31 Uhr | Update vor 1 Std. Bombenräumung in Belm: Polizeihubschrauber Phönix 97 kontrolliert das Gebiet. Foto: Neue OZ Fotografie up-down up-down

Seit etwa 13.15 Uhr ist die Überprüfung des Evakuierungsgebietes in Belm und Haltern abgeschlossen und der gesamte Bereich geräumt. Zuletzt hatte es noch Hinweise auf Radfahrer gegeben, die sich im Evakuierungsgebiet aufgehalten haben sollen. Damit läuft nun die eigentliche Arbeit des Tages: Drei Teams des Niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes machen sich an die Entschärfung der drei Blindgänger in den Ortsteilen Alt-Belm und Belm-Haltern.