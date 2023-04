Wer hat einen Betrug am Mittwochmittag in Belm beobachtet? Zwei unbekannte Frauen haben sich als Hellseherinnen ausgegeben. Symbolfoto: imago images/Michael Gstettenbauer up-down up-down Spirituelle Heilung versprochen Frauen geben sich in Belm als Hellseherinnen aus und erbeuten fünfstellige Summe Von Julia Gödde-Polley | 06.04.2023, 17:24 Uhr

Zwei Frauen haben sich am Mittwoch in Belm gegenüber einer Frau als Hellseherinnen ausgegeben und eine schwere Krankheit des Sohnes vorausgesagt. Am Ende entkamen sie mit Bargeld. Die Betrogene war zu spät misstrauisch geworden.