Die Belmer Verwaltung würde am liebsten nur noch öffentliche Osterfeuer wie hier beim Schützenverein Belm-Powe 2016 zulassen. FOTO: Stefanie Preuin Keine Chance im Ordnungsausschuss Belms Bürgermeister scheitert erneut mit Antrag zur Reduzierung der Osterfeuer Von Hendrik Steinkuhl | 28.05.2022, 06:28 Uhr

Seit Jahren will die Belmer Verwaltung die Osterfeuer in der Gemeinde auf sogenannte öffentliche Brauchtumsfeuer beschränken. Doch erneut scheiterte der Beschlussvorschlag am Veto der Politik.