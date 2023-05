Michael van Merwyk bewegt sich bei seiner Musik auch außerhalb des Blues. Foto: Pressefoto Dirk Schelpmeier up-down up-down „Jimmy Reiter Band plus Horns“ Belmer Mühle feiert Sommerfest mit Blues-Konzertabend Von Laura Nowak | 28.05.2023, 09:10 Uhr

Der Blues kommt nach Belm: Am Samstag, 3. Juni 2023, feiert der Verein Belmer Mühle Sommerfest. In diesem Rahmen findet ein Konzertabend mit der „Jimmy Reiter Band plus Horns“ und „Michael von Merwyk & The Ollies“ statt.