Der beschädigte Lkw war nicht mehr fahrbereit. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down Auf B239 in Richtung Lübbecke Auto gerät in den Gegenverkehr – Belmer Lkw-Fahrer verletzt sich leicht Von Hannah Baumann | 04.05.2023, 20:12 Uhr

Am Donnerstag ist eine Autofahrerin auf der B239 in Richtung Lübbecke in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall in Lübbecke wurden drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt.