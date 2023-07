Katrin Remmert, Daniel Hüsing und Marion Gutzeit (von links) rockten mit Bandkollegen Rapael Rahe und Benjamin Gutzeit den Belmer Kultursommers in Icker. Foto: Claudia Sarrazin up-down up-down Musik umsonst und draußen in Belm Belmer Kultursommer startet mit Dr. Rocket in Icker Von Claudia Sarrazin | 08.07.2023, 17:00 Uhr

Acht Wochen lang immer freitags ab 18 Uhr gilt nun in Belm: Musik umsonst und draußen. Nach dem Start des Belmer Kultursommers in Icker finden die weiteren Konzerte jeweils auf dem Marktring in Belm statt.