Ralf Timmermann (Mitte) brachte die Tiroler Partymander alias Dieter Jakoubek (links) und Roland Thaler zum Belmer Kultursommer. FOTO: Claudia Sarrazin up-down up-down Mit Tiroler Partymander Viele kamen in Tracht: Partystimmung beim Belmer Kultursommer Von Claudia Sarrazin | 21.08.2022, 08:37 Uhr

Eigentlich ist beim Kultursommer in Belm stets um 22 Uhr Schluss. Doch am Freitag wollten die Besucher das Duo Tiroler Partymander am liebsten nicht von der Bühne lassen.