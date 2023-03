Kann die Kernöffnungszeiten bis 16 Uhr nicht mehr für alle halten: Der Christus Kindergarten in Belm. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Fachkräftemangel wirkt sich aus Christus-Kindergarten in Belm muss Kernzeiten reduzieren Von Andreas Wenk | 03.03.2023, 08:03 Uhr

Der Fachkräftemangel bei Erziehern zeigt sich auch in Belm: Der evangelische Christus-Kindergarten muss seine Kernzeit reduzieren. Viele Familien sind in der Kita St. Josef in Icker noch nicht. Doch hier wartet die Leiterin seit Mai vergeblich auf Bewerbungen für eine ausgeschriebene Stelle.