20090511_nonstops FOTO: Archiv Belm Vom Jugendzentrum auf die Showbühne: Belmer „nonstops“ heute auf der Maiwoche 11.05.2009, 15:59 Uhr

Sie singen und singen und würden am liebsten gar nicht wieder aufhören: Die „nonstops“, neun Jungen und Mädchen zwischen elf und 18 Jahren, die sich in Belm im vergangenen Jahr zu einer Jugendband zusammengefunden haben, würden die Musik am liebsten zu ihrem Beruf machen. Die Richtung stimmt: Heute Abend gehört ihnen ab 18 Uhr die Marktplatzbühne auf der Maiwoche.