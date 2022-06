Zweimal wurde in den vergangenen Monaten der neue Gerätewagen Gefahrgut eingesetzt – einmal zur Unterstützung des Großbrandes der Reifenfirma Hinghaus in Dissen.

Um im Einsatzfall gut vorbereitet zu sein, wurde an 39 Dienstabenden und 56 Lehrgängen auf Landkreisebene und an den Landesfeuerwehrschulen in Loy und Celle der Ernstfall geprobt und Fähigkeiten aus- und weitergebildet, sodass 2009 7274 Einsatz- und Übungsstunden geleistet wurden.

Im Anschluss an Wilkers Bericht bestimmten die Mitglieder die Zusammensetzung des Festausschusses sowie des Kommandos. Im Festausschuss setzten sich Jens Diekmann, Ottmar Meyer, Markus Flohre und Stefan Grüneker durch, das neue Kommando besteht aus Dirk Turek, Mario Hübner, Thomas Piel und Manfred Turek.

Der stellvertretende Bürgermeister Heinz Hempen ehrte schließlich noch Christoph Plümer für die 25-jährige Zugehörigkeit zur FF Belm. Die Beförderungen nahm Gemeindebrandmeister Aloys Wilker vor. Die Feuerwehrmannanwärter Markus Flohre, Bastian Helmich, Alexander Laschitzki, Simon Steinkamp und Felix Müller wurden zu Feuerwehrmännern, die Hauptfeuerwehrmänner Jens Mönninghoff und Michael Augsburg zum Löschmeister bzw. 1. Hauptfeuerwehrmann und Löschmeister Ottmar Meyer wurde zum Oberlöschmeister befördert.

Ebenfalls befördert werden sollte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Oliver Weiland. Dieser war allerdings durch seine Arbeit beim Bauhof und die winterlichen Wetterbedingungen damit beschäftigt, auch zu späterer Stunde die Straßen von Schnee und Eis zu befreien, und hatte daher keine Zeit, die Beförderung entgegenzunehmen.